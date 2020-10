TORINO – La Juventus scenderà in campo domenica sera contro il Verona tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, e per l’unica volta in stagione vestirà la nuova casacca creata in collaborazione con Pharrell Williams.

La maglia ricorda in tutto e per tutto quella utilizzata nella stagione 2015/2016, avrà il vecchio logo, ma il tutto sarà disegnato sulla maglia per ricreare l’effetto che ricordi quello di un pennarello nero.