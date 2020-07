Juve: difesa mai cosi male da 9 anni

TORINO – La Juventus che ha ripreso il campionato dopo lo stop ha mostrato due facce, la seconda delle quali molto preoccupante.

I bianconeri hanno subito 9 gol in tre partite, evento che non accadeva da molti anni. I 9 gol incassati nelle ultime 3 giornate sono gli stessi subiti nelle 12 precedenti, e la fase difensiva bianconera comincia a preoccupare. Le reti al passivo ora sono 35, più del doppio delle 17 incassate nel 2015-16 dopo 33 giornate. Per trovare un dato peggiore bisogna tornare alla stagione 2010-11, quando la Juve di Del Neri subì 40 reti.

