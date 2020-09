TORINO – La Juventus continua il suo mercato per migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo per il prossimo anno.

Dopo aver preso Alvaro Morata, il numero 9 della prossima stagione, i bianconeri ora stanno lavorando in uscita con De Sciglio che potrebbe lasciare Torino per andare al PSG. La Juventus si sta tutelando, e sarebbe pronta a tornare su Emerson Palmieri del Chelsea, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.