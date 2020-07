Juve: da 16 anni mai così tanti tiri concessi

TORINO – La Juventus ha pareggiato per 3-3 ieri sera contro il Sassuolo, facendosi rimontare dopo un vantaggio di 0-2.

I bianconeri hanno totalmente staccato la spina, subendo altri 3 gol e riuscendo poi a raddrizzare la partita è trovando il pareggio. I bianconeri hanno concesso nel solo primo tempo ieri sera 16 tiri in porta, evento che non succedeva da 16 anni e che dovrebbe far riflettere Maurizio Sarri sulla squadra e sulla sua tenuta.

