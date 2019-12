Juve, continua la crescita di Demiral

TORINO – ‘Non c’è due senza tre’, così recita un vecchio detto e per Merih Demiral è diventato realtà. Il centrale turco ieri sera è sceso in campo per la terza gara consecutiva dal primo minuto, offrendo ancora una volta una prestazione più che sufficiente. Dopo Bayer Leverkusen e Udinese, anche con la Samp l’ex Sassuolo ha aggiornato la sua crescita e ha consolidato la fiducia di mister Sarri. Nel primo tempo rischia un po’ su Murru con un intervento con la spalla, per il resto nessuna sbavatura e sempre puntuale.