Juve: centesima vittoira in Champions League

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera per 1-4 la trasferta di Champions League contro il Ferencvaros, che ha confermato i bianconeri al secondo posto del girone dietro il Barcellona.

Con la vittoria di ieri, i bianconeri hanno raggiunto un traguardo importante: il 4-1 firmato dalla doppietta di Morata, dal gol di Dybala e da un autogol, segna infatti quella di ieri come la vittoria numero 100 per i bianconeri in Champions Leagu. Un grande traguardo con la speranza di aggiungere partite a questo record.