Juve, Bentancur mette nei guai Sarri

TORINO – La Juve contro la Lazio in Supercoppa ha perso non solo il trofeo, ma anche Rodrigo Bentancur. Il centrocampista è stato espulso per doppia ammonizione nel finale, causando la punizione che ha portato al 3-1 di Cataldi. Il giocatore dopo il cartellino si è scagliato contro arbitro e quarto uomo rimediando poi tre turni di squalifica dal giudice sportivo. Contro Cagliari, Roma e Parma Maurizio Sarri dovrà puntare su Rabiot, Pjanic e Matuidi, visti l’infortunio di Khedira e la situazione difficile di Emre Can. Con appena tre elementi a disposizione, il tecnico potrebbe adattare Cuadrado o Ramsey nel trio in mediana.