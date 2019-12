TORINO – In casa Juve è già vigilia di campionato, domani infatti affronteranno la Sampdoria a Marassi nella gara d’apertura della diciassettesima giornata di Serie A. Maurizio Sarri alle 13:30 parlerà in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti, dopo ci sarà la seduta d’allenamento, alla fine della quale i bianconeri partiranno per Genova.