Juve al riposo, domani la ripresa

TORINO – Dopo la grande vittoria in casa del Barcellona che ha regalato ai bianconeri il primo posto nel girone di Champions League, per la Juventus è ora di rituffarsi nel campionato.

Dopo la giornata di scarico di ieri alla Continassa, per oggi Andrea Pirlo ha concesso un giorno libero ai suoi giocatori, di modo che possano recuperare a pieno dopo la trasferta in terra spagnola. Da domani mattina la squadra si ritroverà per preparare la partita di domenica alle 18 contro il Genoa a Marassi, prima di 4 giornate di Serie A che si giocheranno in poco pii di due settimane.

