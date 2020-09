TORINO – La Juventus si è allenata per la seconda settimana agli ordini del nuovo tecnico Andrea Pirlo.

Nonostante la squadra fosse a ranghi ridotti per via degli impegni dei Nazionali, il tecnico bianconero si è detto soddisfatto del lavoro svolto e di quanto visto nell’amichevole disputata contro l’under 23 e vinta 1-0: la Juventus godrà oggi di un giorno di riposo per ritrovarsi poi domani alla Continassa per continuare la preparazione.