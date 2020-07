Juve: 4 gol subiti l’ultima volta a Cardiff

TORINO – La Juventus è uscita sconfitta ieri sera da San Siro con un rocambolesco 4-2.

Dopo il doppio vantaggio firmato dalle magie di Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo, i bianconeri hanno concesso 4 gol agli avversari, frutto di un blackout collettivo della squadra e della difesa, che senza de Ligt è sembrata spaesata. L’ultima volta che i bianconeri avevano subito 4 gol era la finale di Champions League a Cardiff contro il Real Madrid, mentre in campionato non succedeva dal 2013 a Firenze, quando anche lì i bianconeri furono rimontati da 0-2 a 4-2. In calo di attenzione che Sarri non vorrà si ripeta.

