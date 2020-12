Juve: 15 punti come 15 anni fa

IL RULLO COMPRESSORE

Tre giorni prima della chiusura del girone di Champions League, la Juve va a vincere a Firenze 2-1 e decisivo è Camoranesi con un gol a 2 minuti dal novantesimo. Quella che va in scena è l’ennesima prova di forza di una squadra che in campionato fino a quel momento ha ottenuto 13 vittorie in 14 partite e che in Europa non può fallire l’ultimo appuntamento. A Vienna i bianconeri confezionano 3 gol negli ultimi 10 minuti del primo tempo (doppietta di Del Piero e sigillo di Ibrahimovic), vincono 3-1 e approfittano del contemporaneo pareggio del Bayern in Belgio per sedersi al primo posto del girone.” (Juventus.com)