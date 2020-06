Juric: “Kumbulla è sul mercato”

TORINO – Il tecnico del Verona Juric ha parlato dopo la sconfitta subita dai gialloblù per 0-2 contro il Napoli.

L’allenatore ha parlato in conferenza stampa del dito del difensore Marash Kubulla, accostato e seguito dalla Juventus: “Abbiamo preso ragazzi che non voleva nessuno: Amrabat in prestito, Rrahmani per due milioni, Kumbulla giocava in Primavera. Sono cresciuti e sono diventati ottimi giocatori. I primi due li ho persi, il terzo è sul mercato, dipende dalla società.”

