TORINO -Il direttore sportivo del Lione Juninho ha palato del mercato della squadra francese in conferenza stampa.

Queste le sue parole circa l’affare con la Juventus per portare al Lione il terzino Mattia De Sciglio: “Stiamo discutendo con lui. È una richiesta di Rudi Garcia. Non era previsto.”

“Stiamo facendo sforzi per portare il giocatore da lui. Siamo in una trattativa avanzata. Non è fatto al 100%, ma è possibile che arrivi domani.”