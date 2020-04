Jovetic: “Non è vero che volevo andare alla Juventus. Ho rifiutato i bianconeri più volte”

TORINO – L’ex attaccante della Fiorentina, Stevan Jovetic, ha parlato in una diretta Instagram insieme a Sebastian Frey, ex portiere viola. Queste le parole del montenegrino riportate da firenzeviola.it: “Firenze è una delle città più belle di Europa, ho anche un appartamento lì, sono stato molto bene per 5 anni, ho tanti amici. La Fiorentina adesso? Sono cambiati presidente, giocatori, ci vorrà un po’ di tempo, ma già l’anno prossimo andrà molto molto meglio. Firenze se lo merita. Ribery? Uno delle ali più forti di sempre. Senza Messi e Ronaldo si sarebbe parlato solo di lui e Robben, sempre. Ha esperienza, qualità, ti fa diventare tutta la squadra più forte. L’addio a Firenze? Quando andavo via sono rimasto male di un articolo di giornale che diceva che sarei andato alla Juventus. Conosco la storia viola, ho rifiutato i bianconeri più volte. Non potrei mai dire una cosa del genere, sarei una persona brutta. L’Inter? Una delle squadre più forti d’Europa. A Manchester ho avuto tanti infortuni, stavo bene, ma non era facile con 8/9 infortuni in due anni. Mi dispiace per come è finita, sono stati 6 mesi stupendi, sono soddisfatto di quello che ho fatto con loro. Il gol all’esordio con l’Atalanta è stato veramente uno dei più belli, anche quello al Napoli in Coppa, un gol con il petto contro il Carpi, un cucchiaio contro l’Udinese, ho vinto contro Roma e Napoli. Tante belle soddisfazioni”.

