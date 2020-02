Jony: “Combatteremo fino alla fine per lo scudetto, vogliamo mantenere questi livelli”

TORINO- Intervenuto ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca, il terzino della Lazio Jony ha parlato della lotta scudetto: “Juve e Inter sono avversarie dure per lo scudetto, ma noi vogliamo rendergli la vita difficile fino alla fine. Il nostro stato di forma non è una coincidenza, ma un mix di lavoro che ci ha portati a un livello che vogliamo mantenere il più a lungo possibile. Il nostro modo di giocare è l’arma in più contro le nostre avversarie”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<