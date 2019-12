Joao Felix: “Ronaldo è il mio idolo! Vorrei condividere con lui lo spogliatoio di un club”

TORINO – Ieri alle OGR di Torino c’è stato il gran gala di Tuttosport, nel quale è stato assegnato anche il premio di Golden Boy, il Pallone d’Oro degli U21 ideato proprio dalla testata piemontese. A vincere quest’anno è stato Joao Felix che succede a Matthijs De Ligt. Il giovane fantasista dell’Atletico vince soprattutto per quanto fatto vedere con la maglia del Benfica. Una volta sul palco ha detto: “Sono molto contento di aver vinto questo premio, ci tenevo. Ronaldo? E’ il mio idolo, faccio di tutto per diventare come lui. Con me è sempre carino e gentile, mi piacerebbe condividere con lui anche lo spogliatoio di un club, oltre a quello della Nazionale”.