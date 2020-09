Italia: la partita contro l’Olanda a Bergamo

TORINO – La Nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini tornerà a giocare dopo 14 anni una partita a Bergamo.

Ad annunciarlo è stata la stessa Federcalcio italiana con un comunicato dove è indicato che la Nazionale azzurra disputerà la prossima sfida contro l’Olanda in Nations League nella città di Bergamo allo stadio Atleti Azzurri d’Italia: “Lo spostamento da Milano a Bergamo è motivato dal fatto di non utilizzare il più grande stadio italiano, il ‘Meazza’, in un incontro a porte chiuse, optando per uno stadio recentemente rinnovato per ospitare la Champions League e una città simbolo per il prezzo pagato in termini di vittime durante la pandemia Covid-19. Gli Azzurri, che saranno a Bergamo dal 12 ottobre, avranno l’occasione di rendere un omaggio alla città, nel rispetto delle disposizioni vigenti.”