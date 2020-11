Italia in campo senza juventini: non succedeva da 22 anni

TORINO – La Nazionale Italiana ha conquistato ieri il pass per le Final Four di Nations League, che si disputeranno ad ottobre del prossimo anno tra le città di Milano e quella di Torino.

Nella formazione titolare mandata in campo ieri sera dal vice di Mancini Evani, non figurava nessun giocatore della Juventus, cosa che non si verificava da ben 22 anni. Con gli infortuni di Bonucci e Chiellini infatti la retroguardia è passata in mano ad Acerbi e Bastoni, con il bianconero Bernardeschi entrato nella ripresa.