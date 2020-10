Inzaghi: “L’Inter ha raggiunto il livello della Juventus”

TORINO – L’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato dopo la sconfitta subita ieri contro l’Inter per 2-5.

“Quel gol a freddo non ci voleva ma questa partita non doveva portarci punti ma mentalità e coraggio. Questa è la strada giusta, è chiaro che giocando così potevamo rischiare qualcosa. Ma non mi va di portare la squadra dentro l’area per difendersi e basta. La squadra ha cercato di fare il massimo. Il nostro sogno è quello di salvarci e dare continuità con la salvezza che vale uno scudetto. Noi dobbiamo cercare di stringere i denti con la società che ha fatto un ottimo mercato. Io mi auguro di mostrare una squadra che lotterà sempre.”

“L’Inter ha raggiunto il livello della Juventus anche visti i cambi che può effettuare Conte nel corso della partita. Lotterà in Champions e per lo scudetto fino alla fine”