Inzaghi: “Con Pirlo ci abbracceremo, ricordare la nostra amicizia sarà bello. La Juve nel cuore”

TORINO – Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport in vista della partita in programma oggi alle 18 contro la Juventus.

“Pirlo? Lui mi ha fatto tanti assist ma io gliene feci uno a inizio carriera. Con lui poi in campo si giocava a occhi chiusi: sapevo che la palla sarebbe arrivata sopra la linea difensiva, la giocava come nessuno. Ricordare i nostri trionfi e la nostra amicizia sarà bello. Ci saluteremo e ci abbracceremo prima della partita, per 90 minuti saremo avversari. La Juve? Alla Juventus sono stato molto bene. Sono legato da una grande amicizia ad Andrea Agnelli e Fabio Paratici. Lì sono stato bene, così come al Milan. Quando hai la fortuna di giocare per certe società e frequentare certi ambienti, ti restano sempre nel cuore.”