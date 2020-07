Inzaghi: “C’è un pizzico di rammarico per lo Scudetto”

TORINO – L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato dopo la vittoria dei biancocelesti con il Cagliari di ieri sera.

“E’ stata una serata magica, un traguardo al quale tenevamo tanto e lo abbiamo raggiunto matematicamente. Aver raggiunto la Champions è inimmaginabile e sono orgoglioso dei ragazzi. Volevamo tornarci, ci siamo riusciti con 3 gare d’anticipo e stasera abbiamo centrato la matematica”.

“C’è un pizzico di rammarico per lo Scudetto perché non ho potuto dopo la sosta avere la mia squadra al completo. Stasera ho avuto dei cambi in corsa che mi hanno aiutato. Devo essere sincero, nonostante fossimo sotto, ero abbastanza sereno di avere delle sostituzioni nonostante tre assenze importanti”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<