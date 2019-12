TORINO – La Juve e l’Inter si contendono il primato in Serie A ma non solo. I due club hanno di fatto anche gli stessi obiettivi di mercato, o almeno tre. Arturo Vidal è in cima alla classifica, ma il cileno è ancora ritenuto importante per il Barcellona. Gli altri due arrivano dal Chelsea, squadra che sia Conte che Sarri hanno allenato, e sono Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, ma i blues sparano alto.