Insigne: “Sfida alla Juve ha un sapore speciale”

TORINO – L’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato dopo il passaggio del turno e il raggiungimento della finale di Coppa Italia.

“L’Inter era messa bene in campo, noi abbiamo fatto a nostra parte e voluto a tutti i costi la finale. Adesso dobbiamo recuperare le energie e farci trovare pronti. Strano giocare così, ma noi dobbiamo fare il nostro dovere. Dedichiamo questa qualificazione a chi ha sofferto, al nostro allenatore, che ha sofferto negli ultimi giorni per un lutto, speriamo di aver portato serenità. La sfida contro la Juve ha un sapore speciale, dobbiamo giocare una grande partita e dare qualcosa in più rispetto ad oggi.”

