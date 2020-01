Insigne: “Contenti della grande vittoria contro una grande squadra”

TORINO- Con una grande prestazione, il Napoli batte per 2-1 la Juventus ed evita la mini-fuga di Ronaldo e compagni in seguito al pareggio dell’Inter nel pomeriggio. Tra i migliori in campo Lorenzo Insigne, autore del secondo gol azzurro, che ai microfoni di Sky Sport ha poi dichiarato: “Il ritorno di Sarri l’ho vissuto serenamente. Noi pensiamo a noi stessi, fa piacere aver fatto una grande partita contro una grande squadra come la Juve. La vittoria è non solo nostra, ma di tutta Napoli”.