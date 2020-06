Infortunio per Mandragora

TORINO – Tegola per il giocatore dell’Udinese Rolando Mandragora, uscito infortunato ieri sera dalla partita persa per 1-0 contro il Torino.

Il giocatore è uscito al 54esimo della ripresa per un infortunio che sa subito è sembrato molto grave, come confermato dal tecnico Gotti: “Devo dire che siamo, oltre che per questa sconfitta, abbastanza scossi. Pare una cosa di una certa entità. Crociato? Pare di sì.” Questo infortunio va a scombussolare i piani della Juventus, che voleva usufruire della clausola di recompra per il giocatore in modo da poterlo utilizzare per alcuni scambi

