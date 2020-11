TORINO – Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato per rendere omaggio a Diego Armando Maradona, morto ieri sera e pianto da tutto il mondo del calcio.

“Oggi è un giorno incredibilmente triste. Il nostro Diego ci ha lasciati. I nostri cuori, di tutti coloro che lo hanno amato per quello che era, e per quello che ha rappresentato, hanno smesso di battere per un momento. Riposa in pace, caro Diego. Ti amiamo.”