Ince punge Pogba: “Alla Juve livello mondiale, allo United solo problemi”

TORINO – L’ex calciatore del Manchester United Paul Ince ha parlato intervistato dai microfoni di Ladbrokes del momento dei Reds e del centrocampista francese Paul Pogba.

“Amo Pogba. Penso che sia un giocatore di livello mondiale. Lo abbiamo visto alla Juventus. Ma da quando è arrivato al Manchester United non ci sono stati altro che problemi. Sotto José Mourinho sappiamo cosa è accaduto. Tutte quelle storie con il suo agente. E con Pogba c’è sempre qualcosa. Le sue prestazioni non sono state all’altezza e persino i tifosi gli sono quasi andati contro.”

“Se giocassi con lui gli direi ‘vai in campo, gioca. Inizia a fare bene’. Una volta che inizi a giocare veramente come dovresti, allora puoi pensare al Real Madrid. Al momento non puoi nemmeno giocare con questa squadra del Manchester United. Se fossi Paul Pogba e mi guardassi mentre sono seduto in panchina con Fred, Scott McTominay e Bruno Fernandes che giocano, beh, mi domanderei ‘perché sono seduto in panchina? Deve esserci qualcosa che non va in me…”