In Portogallo pazzi di CR7: “Ritrova il gol e qualifica la Juve”

TORINO – La Juventus ha raggiunto gli ottavi di finale della Champions League con due giornate d’anticipo, grazie alla vittoria di ieri sera contro il Ferencvaros.

Ad aprire le marcature nella sfida di ieri è stato Cristiano Ronaldo, autore del suo primo gol in questa edizione della Coppa: oltre al gol, Ronaldo ha giocato una grande partita, e in Portogallo il giornale A Bola ha voluto dedicargli la prima pagina: “Vecchie abitudini, Ronaldo segna il primo gol in questa Champions e qualifica la Juventus.”