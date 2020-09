TORINO – Regna ancora incertezza introno alle fasce della Juventus, con alcuni giocatori che potrebbero partire.

Uno di questi potrebbe essere il terzino Mattia De Sciglio, ieri in campo per uno spezzone di partita contro il Novara, ma che sembra essere ai margini del nuovo progetto di Andrea Pirlo: la sua cessione non è una priorità ma se dovessero arrivare offerte convincenti i bianconeri potrebbero lasciarlo andare via.