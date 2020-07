Immobile: “Finché si può crediamo allo Scudetto, ma non siamo quelli di prima”

TORINO – L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Abbiamo sofferto tanto il ritorno in campo, specie dal punto di vista mentale. E’ un momento un po’ così, ma non toglie nulla a una stagione straordinaria che abbiamo fatto e che dobbiamo cercare di concludere nel migliore dei modi. Resa scudetto? Finché la matematica non ci condanna ci facciamo il pensiero, ma non deve essere un’ossessione: dobbiamo stare tranquili e ora non lo siamo. C’è da fare mea culpa. Non è stata una delle mie migliori partite, bisogna pensare alla prossima. Non riusciamo a fare cose che facevamo prima, non divertiamo la gente. Fisicamente non stiamo al meglio, ovvio che non potevamo essere gli stessi di prima e che ci sta rimettersi in modo: dobbiamo ricordarci quello che abbiamo fatto e ripartire da lì”.

