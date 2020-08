Il Valencia su Rugani e De Sciglio

TORINO – Il Valencia avrebbe messo gli occhi sui due difensori della Juventus Daniele Rugani e Mattia De Sciglio.

I due calciatori non rientrano nel progetto di Andrea Pirlo e potrebbero quindi lasciare i bianconeri: sui due si è mosso il Valencia che ha chiesto informazioni economiche alla Juventus per l’acquisto dei due calciatori. Al posto di Rugani i bianconeri avrebbero già in rosa Romero, con Pellegrini pronto a sostituire De Sciglio.

