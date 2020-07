Il Tottenham sfida la Juve per Zaniolo

TORINO – Si arricchisce di una nuova rivale la corsa della Juventus al centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo.

Fabio Paratici sa che quello in mezzo al campo è il reparto maggiormente da puntellare, e ha messo gli occhi sul giocatore della Roma. Oltre alla Juventus però anche il Tottenham ha fatto sondaggi per il giallorosso, con la Roma che però aspetta delle offerte ufficiali che non sono ancora arrivate, ma che potrebbero arrivare nei prossimi giorni con l’apertura ufficiale delle trattative di mercato.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<