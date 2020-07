Il Real Madrid non molla Pogba

TORINO – Uno dei pezzi pregiati del calciomercato di questa estate sarà il calciatore Paul Pogba.

Se la Juventus sogna infatti un suo ritorno con Paratici che sta lavorando in questo senso, c’è da registrare il nuovo interesse del Real Madrid sul Polpo: in caso di vittoria della Liga infatti Perez vorrebbe regalare a Zidane il suo pupillo, che però dovrebbe abbassarsi lo stipendio, così come in caso accetti il ritorno alla Juventus.

