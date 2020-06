Il PSG sonda Alex Sandro

TORINO – Cominciano a muoversi concretamente i club europei sul mercato in vista della prossima stagione, con le squadre che iniziano a sondare i possibili acquisti.

Stando a quanto riporta la stampa francese, il Paris Saint Germain avrebbe messo gli occhi sul terzino brasiliano della Juventus Alex Sandro: i parigini vorrebbero il giocatore per sostituire Kurzawa, il cii contratto è in scadenza, ma la Juventus non sembra intenzionata a cederlo.

