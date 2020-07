Il PSG in vantaggio su Milinkovic-Savic

TORINO – Uno dei giocatori che scalderà il mercato di questa estate è il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic.

Il giocatore piace molto alla Juventus che lo sta seguendo ormai da un anno intero, ma Lotito continua a voler chiedere 80 milioni per il calciatore. Proprio per le richieste del presidente bianco celeste, stando a quanto riporta la stampa spagnola, la Juventus sarebbe tagliata fuori dalla corsa, con PSG e Manchester United in vantaggio.

