Il Milan in campionato

TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha pubblicato un’analisi del Milan, suo avversario questa sera.

“Domani sera a San Siro la Juventus affronta il Milan per la quarta volta in stagione. All’andata in Serie A i bianconeri si imposero 1-0 grazie alla rete di Paulo Dybala, mentre in Coppa Italia le squadre hanno pareggiato in due occasioni (1-1 e 0-0), con relativo passaggio del turno della squadra di Mister Sarri.

I rossoneri in campionato occupano il settimo posto in classifica con 46 punti, frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 10 ko, con 39 gol fatti e 37 subiti. L’ultima partita è stata un trionfo, visto il successo esterno per 3-0 sul campo della Lazio con le firme di Calhanoglu, Ibrahimovic su rigore e Rebic. Un Milan che da quando è ripresa la Serie A sta viaggiando su ottimi ritmi: è ancora imbattuto e ha vinto 3 gare su 4, segnando ben 11 reti.

A SAN SIRO ALTI E BASSI

In questa stagione nelle gare interne il Milan ha alternato ottime prestazioni ad altre meno brillanti. Su 14 incontri ne ha vinti 5, pareggiati 5 e persi 4, con 15 reti segnate e altrettante subite. L’ultimo successo tra le mura amiche risale allo scorso 28 giugno (2-0 secco alla Roma), mentre l’ultima sconfitta risale all’8 marzo, 1-2 contro il Genoa.

IBRAHIMOVIC E L’ATTACCO DEI ROSSONERI

Da quando Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milano ha inciso in maniera considerevole sull’attacco del Milan. Delle 10 gare che ha disputato finora in campionato, sette volte ha giocato l’intero incontro. Lo svedese ha segnato 4 reti e fornito 2 assist, dimostrandosi un punto di riferimento molto importante del reparto avanzato della squadra di Stefano Pioli. A proposito di gol, il miglior marcatore è Rebic con 9 reti, seguito da Calhanoglu ed Hernandez (5), Leao, Piatek e appunto Ibrahimovic (4), Bonaventura (3) e Kessiè, Castillejo e Suso (1). Ante Rebic in questo 2020 sta segnando a ripetizione: il croato ha infatti realizzato 9 gol nelle ultime 12 partite di Serie A.” (Juventus.com)

