Il Manchester United abbandona la pista Douglas Costa

TORINO – Il futuro dell’esterno brasiliano della Juventus Douglas Costa è ancora incerto, a pochi giorni dalla chiusura del mercato.

Il giocatore vorrebbe infatti restare in bianconero e giocarsi le sue carte con Andrea Pirlo, mentre per la Juventus è una pedina cedibile con la quale fare cassa: su di lui c’era il Manchester United, che stando alle voci provenienti dall’Inghilterra avrebbe abbandonato la pista per virare su altri obiettivi. Ora resta da capire il futuro di Douglas, che potrebbe rimanere in bianconero a giocarsi le sue carte.