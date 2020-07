Il Lione prosegue la preparazione

TORINO – Se la Juventus continua alla sua marcia in campionato, il Lione, prossimo avversario in Champions League, continua ad allenarsi.

La squadra allenata da Rudi Garcia infatti, visto lo stop arrivato per il campionato francese, sta allenandosi in vista della ripresa della competizione europea fissata per agosto, quando affronterà la Juventus. I francesi si stanno allenando a Tignes, dove rimarranno fino alla disputa del match.

