Il Lione è tornato ad allenarsi

TORINO – Con la Serie A al via domani anche l’ultimo dei maggiori campionati europei riprenderà.

L’unica eccezione è per la Ligue 1, stoppata a marzo e impossibilitata a riprendere. Questo ha messo in difficoltà le squadre impegnate nelle coppe europee, come il Lione prossimo avversario della Juventus. La squadra francese ha da poco ripreso ad allenarsi, con lo sguardo puntato verso agosto alla partita di ritorno contro i bianconeri.

