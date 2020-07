Il Lione di nuovo in campo

TORINO – Le square francesi del Lione e del PSG giocheranno ad agosto in Champions League, ma con il campionato fermo potrebbero perdere la forma.

Per questo motivo la società francese ha organizzato un piccolo torneo che si svolgerà nel suo stadio, il Gropama. Il Veolia Trophy si disputerà dal 16 al 18 luglio e parteciperanno anche Nizza, Celtic e Rangers. La squadra di Garcia avrà così la possibilità di entrare in forma in vista di agosto.

