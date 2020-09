TORINO – Uno dei giocatori che potrebbero lasciare la Juventus durante questa sessione di mercato è Aaron Ramsey.

Preso a parametro zero, anche a causa dei molti infortuni il giocatore non ha reso come si sperava, per questo la Juventus ha deciso di metterlo nella lista dei partenti: su di lui ci sono gli occhi di Crystal Palace e West Ham, con la Juventus che chiede per il cartellino tra i 20 e i 25 milioni.