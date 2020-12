Il fratello di Cristiano Ronaldo indagato per truffa

TORINO -Il fratello di Cristiano Ronaldo Hugo Dinarte Aveiro, che cura gli interessi del giocatore portoghese, sarebbe finito sotto indagine.

Il fratello del portoghese, che gestisce il Museo CR7 a Funchal e dirige tutto il merchandising che genera l’asso della Juve, sarebbe indagato per una truffa nei confronti della Pegaso, azienda di Torino, per la produzione di uno stock di magliette.Il patron della società torinese Rocco Valenti ha accusato la Mussara, l’azienda gestita da Hugo, di aver incassato 500mila euro per una grossa quantità di magliette CR7Museu, salvo poi contestargli l’autorizzazione. Il nodo della presunta truffa risiede nel fatto che Mussara non avrebbe mai dato il via libera alla produzione, mentre Pegaso avrebbe la documentazione necessaria per testimoniare il contrario. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo nei confronti di Hugo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<