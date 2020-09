Il calendario della Juventus

LE PARTITE DEI BIANCONERI

1° giornata: Juventus-Sampdoria

2° giornata: Roma-Juventus

3° giornata: Juventus-Napoli

4° giornata: Crotone-Juve

5° giornata: Juventus-Hellas Verona

6° giornata: Spezia-Juventus

7° giornata: Lazio-Juventus

8° giornata: Juventus-Cagliari

9° giornata: Benevento-Juventus

10° giornata: Juventus-Torino

11° giornata: Genoa-Juventus

12° giornata: Juventus-Atalanta

13° giornata: Parma-Juventus

14° giornata: Juventus-Fiorentina

15° giornata: Juventus-Udinese

16° giornata: Milan-Juventus

17° giornata: Juventus-Sassuolo

18° giornata: Inter-Juventus

19° giornata: Juventus-Bologna” (Juventus.com)

