Il Brasile restituisce un nuovo Arthur alla Juve

TORINO – Oggi rientreranno a Torino gli ultimi nazionali rimasti ancora fuori dalla Continassa, con Andrea Pirlo che potrà contare su quasi tutto il gruppo squadra al completo.

Chi tornerà con tante motivazioni e voglia in più è sicuramente il centrocampista brasiliano Arthur: il suo inizio di stagione con i bianconeri gli ha permesso di ritrovare la convocazione in Nazionale dopo oltre un anno, e di trovare anche la via del gol nell’ultima partita. Ora il centrocampista è pronto a prendersi la Juve, con Pirlo che lo aspetta a braccia aperte.