TORINO – L’ex giocatore della Juventus Mario Mandzukic potrebbe tornare in Italia dalla prossima stagione.

Il croato infatti sarebbe pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza in Qatar, che non è riuscita a stimolarlo come avrebbe voluto. Mandzukic è pronto quindi a rimettersi in gioco, aspetta una chiamata dalla Premier League, ma non ha chiesto la porta ai giallorossi che possono sognare.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<