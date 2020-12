Il Barcellona celebra Buffon e Messi.. e si dimentica di Ronaldo

TORINO – La Juventus si è imposta ieri sera per 0-3 in casa del Barcellona, imponendo una sconfitta ai blaugrana che in casa in Champions League mancava dal 2013.

I bianconeri si sono imposti per 0-3 con la doppietta di Cristiano Ronaldo e il gol di McKennie. All’indomani della sfida il club spagnolo ha voluto celebrare tramite i suoi canali social l’incrocio tra Buffon e Messi, che a fine partita si sono scambiati le maglie, dimenticando Cristiano Ronaldo, forse perché la ferita della doppietta messa a segno ieri è ancora fresca.

