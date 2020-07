Icardi: “PSG un’altra dimensione rispetto all’Inter”

TORINO – Il calciatore dell’Inter Mauro Icardi ha parlato intervistato dai microfoni di France Football.

“Il modo in cui i miei compagni mi hanno accolto mi ha aiutato molto in termini di fiducia. L’allenatore mi ha anche mostrato subito che ha creduto in me fin dall’inizio. Ho avuto la mia occasione molto rapidamente e, grazie al sostegno di tutti, sono stato in grado di rispondere in modo efficace.”

“PSG? È una squadra impressionante per me. Alcuni grandi giocatori hanno indossato questa maglia. All’epoca, giocare in una squadra come il PSG mi sembrava impossibile. Ma ho avuto la fortuna di poter firmare qui e di viverlo ogni giorno. Sono molto felice di far parte di questo grande club. Il PSG è un passo avanti rispetto a quello che conoscevo prima. Sono passato dalla Sampdoria all’Inter. PSG è un’altra dimensione. È un club che è uno dei migliori al mondo e mi ha permesso di portare la mia carriera ad un livello superiore.”

