Ibrahimovic: “Pioli un signore e molto simile ad Allegri”

TORINO – Il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Sport.

“Scudetto? Come ho detto se ero qua dal primo giorno era un’altra situazione”.

“Pioli per me è un signore perché non è facile lavorare in questa situazione come sta facendo lui, però la squadra è dietro di lui. Pioli è molto simile ad Allegri, se avesse avuto la squadra di Allegri sono sicuro al 200% che avrebbe vinto lo scudetto facilmente. Rangnick non lo conosco, con tutto il rispetto ma non lo conosco. Però lui lo sa chi sono io”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<