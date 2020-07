Ibrahimovic: “Milan? Non credo saró qui il prossimo anno. Vado solo dove comando”

TORINO – L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato intervistato dai microfoni di SportWeek.

“Vediamo come sto tra due mesi. E poi vediamo cosa succede con il club. Se la situazione è questa, è difficile vedermi al Milan il prossimo anno, sono onesto. Non so se c’è un altro club dopo il Milan, io non chiudo mai le porte. Ma vado solo in un posto dove comando, non in un posto in cui le parole non valgono niente. Ho ancora troppa passione per quello che faccio. Con Gazidis c’è stato un faccia a faccia necessario, ma se la situazione è questa sarà difficile che io rimanga qui. Rangnick chi è? Non so chi sia.”

